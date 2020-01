Petek, 17. januarja 2020

Prevladovala bo zmerna oblačnost, v višinah se bo pojavljala tanka koprenasta oblačnost. Na območju Trsta bo pihala šibka burja. Po kotlinah bo ponoči nastala temperaturna inverzija. V nižinskem pasu bo ponoči možna megla.

Danes bo na zahodu dokaj sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost, zjutraj in dopoldne pa ponekod tudi megla. Šibka burja bo zjutraj ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju in v krajih z burjo na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER