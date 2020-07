Petek, 17. julija 2020

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost: dopoldne bo oblačno tudi s padavinami, čez dan pa se bo delno razjasnilo; od popoldneva bodo zlasti v Predalpah možne plohe ali posamezne nevihte. Ob morju bo zapihala zmerna burja.

Sprva bo oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER