Petek, 17. junija 2022

Jasno do rahlo oblačno bo ob prisotnosti visoke koprenaste oblačnosti. V nižinskem pasu bo popoldne vroče, ob morju bo malo hladneje zardi morskega vetra.

Delno jasno bo, predvsem v vzhodni polovici države bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA