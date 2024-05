Petek, 17. maja 2024

V hribovitem svetu bo oblačno, v ravninskem pasu spremenljivo, na obali pa le zmerno oblačno vreme. Tekom dneva se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše med Predalpami in ravninskem pasu popoldne. Količina padavin bo zmerna do krajevno znatnejša.

Delno se bo zjasnilo, bolj jasno bo v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem v zahodnih krajih bodo še plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.