Petek, 17. marca 2023

Ciklon s hladno fronto je dosegel obale zahodne Evrope. Naši kraji so pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki sega iznad Baltika nad zahodno Sredozemlje in se počasi pomika proti vzhodu.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; pojavljala se bo le visoka in tanka prehodna koprenasta oblačnost. Ponoči in zjutraj bo sveže; v alpskih dolinah in ponekod v nižinskem pasu bo možna slana. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju do 3, najvišje dnevne od 11 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA