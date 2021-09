Petek, 17. septembra 2021

Sprva bodo verjetne plohe in nevihte, zlasti na vzhodu. Kakšna nevihta bo lahko stacionarna tudi s krajevnimi zelo obilnimi padavinami. Na obalnem območju bo zapihala šibka burja. V Karniji se bo postopoma delno razjasnilo, pozno popoldne ali zvečer bodo v hribovitem svetu vsekakor še možne plohe in tudi kakšna nevihta.

Do opoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije možni krajevno močni nalivi. Čez dan bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER