Petek, 17. septembra 2021

Ponoči in do jutra bodo plohe in nevihte še verjetne, zlasti na vzhodu; možna bo tudi kakšna močnejša nevihta z bolj obilnimi padavinami. Čez dan bo še spremenljivo z možnostjo za kakšno ploho ali nevihto, sprva v hribih in nato tudi v nižinskem pasu in ob morju. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3500 m.

V noči se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Jutri dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER