Petek, 18. avgusta 2023

Na nižini in na obali bo rahlo oblačno, proti večeru pa bo spremenljivo oblačno. Tudi v hribovitem svetu bo spremenljivo oblačno, možne bodo krajevne plohe in nevihte že dopoldne. Popoldne se bodo verjetno pojavile nevihte v nižinskem pasu.

Danes bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA