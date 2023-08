Na obali in na nižini bo rahlo oblačno, pihal bo zmorec. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Popoldne se bodo pojavile nevihte tudi v nižinskem pasu.

Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA