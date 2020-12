Petek, 18. decembra 2020

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; nekaj več oblačnosti bo lahko na vzhodni obali ali na Kraški planoti. Ponoči se bo po nižinah in kotlinah lahko pojavljala megla.

Pretežno oblačno ali megleno bo, v višjih legah in ponekod v severni Sloveniji pa pretežno jasno.

Jutranje temperature bodo od -2 do 3, v alpskih dolinah do -6, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER