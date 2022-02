Petek, 18. februarja 2022

Severno od Alp se razteza obsežna hladna fronta. Z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka občasno bolj vlažen in toplejši zrak.

Prevladovalo bo zmerno do spremenljivo vreme, več oblačnosti bo v drugem delu dneva. Proti večeru se bodo v nižinskem pasu in na obali lahko pojavljale meglice in megla v pasovih.

Sprva bo precej jasno, po nižinah bo možna megla. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na zahodu in v osrednjem delu Slovenije občasno zmerno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne se bo spet krepil jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER