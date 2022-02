Do popoldneva bo jasno, proti večeru se bo od obale do Predalp lahko pojavljala nizka oblačnost. V nižinskem pasu in na obali bodo ponoči možne lokalne meglice ali megla v pasovih. Čez dan bo topleje.

Jutri bo dokaj sončno, več oblačnosti bo občasno na zahodu države. Še bo pihal jugozahodnik, toplo bo za ta čas.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER