Petek, 18. junija 2021

Zjutraj bo povsod še spremenljivo vreme, nato se bo v nižinskem pasu in na obali razjasnilo, pihali bodo krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe ali posamezne nevihte, zlasti v notranjih predelih.

Danes bo sprva ponekod še zmerno oblačno, čez dan pa povečini sončno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER