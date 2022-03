Petek, 18. marca 2022

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, Slovenija je na južnem obrobju. Nad naše kraje od severa in vzhoda priteka hladnejši zrak.

Dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost, popoldne bo le zmerno oblačno, le v Karnijskih Alpah in Predalpah bo nekaj več oblačnosti. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obalnem območju in predvsem v Trstu pa okrepljena.

Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, zlasti na vzhodu občasno pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik.

Jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 12, na zahodu do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER