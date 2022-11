Petek, 18. novembra 2022

Nad zahodno, srednjo in jugovzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Nova vremenska motnja se pomika čez zahodno Evropo. Pred njo z jugozahodnim vetrom k nam doteka spet bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo prevladovalo oblačno in deževno vreme. Padavine bodo verjetnejše na vzhodu in na obali. Dež bo lokalno lahko obilnejši, zlasti na Tržaškem in na Kraški planoti, kjer bodo možne tudi plohe in kakšna posamezna nevihta. Drugod bodo padavine zmernejše.

Danes bo oblačno, dež bo zajel večji del Slovenije, v severnih krajih bo ostalo večinoma suho. Do večera bo dež ponehal, na zahodu se bo delno zjasnilo.

