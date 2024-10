Jutri bo oblačno z znatnimi padavinami in nevihtami, zlasti med nižinskim pasom in Predalpami. Manj dežja bo v alpskem pasu in proti tržaški obali. Ob morju bo pihala zmerna burja, zvečer pa bo spet zapihal severovzhodni veter.

Jutri se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim rahlim dežjem, ki bo verjetnejši v zahodni polovici Slovenije ter v dopoldanskem času.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.