Petek, 18. septembra 2020

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna vremenska fronta je dosegla Alpe. S severovzhodnim vetrom k nam prehodno doteka bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo na Tržaškem nekoliko bolj okrepljena. V hribih bo možna prehodna povečana oblačnost, ki bo gostejša dopoldne zlasti na območju Trbiža; možna bo tudi megla ali nizka oblačnost.

Danes se bo postopno zjasnilo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju in na Goriškem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER