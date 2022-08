Petek, 19. avgusta 2022

Spremenljivo do oblačno vreme bo. Do popoldneva so pričakovane nevihte in kratkotrajne plohe, ki bodo ponekod po deželi okrepljene. Deževalo bo po celi deželi. Ob obali bodo pihali vetrovi raznih smeri. Proti večeru se bo vremenska slika postopoma izboljšala.

Dopoldne se bodo plohe in nevihte pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje. Na zahodu se bo počasi jasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severovzhodu okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA