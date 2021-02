Petek, 19. februarja 2021

Nad osrednjim Sredozemljem, Alpami in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim jugozahodnim vetrom priteka k nam nekoliko toplejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno oblačno vreme; na vzhodu bo možen rahel dež. V hribih bo rahlo oblačno le zaradi visokih kopren; v Predalpah pa bo oblačnost gostejša. Predvsem ponoči se bodo v nižinskem pasu in na obali pojavljale meglice ali megla.

Danes bo v jugozahodni in občasno tudi v osrednji in južni Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo povečini sončno, megleno po nekaterih nižinah. V južni polovici Slovenije bo pihal šibak jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER