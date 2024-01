Petek, 19. januarja 2024

Dopoldne bo oblačno z zmernimi padavinami, ki pa bodo znatnejše na vzhodu. Meja sneženja se bo naglo spustila do okoli 300 m; zapihala bo mrzla in okrepljena burja; na obalnem območju in na Kraški planoti bo burja močna v sunkih tudi nad 100 km na uro. Tekom dneva bo na kraški planoti snežilo. Sneženje bo lahko doseglo tudi Trst, a sneg se verjetno ne bo oprijemal tal v nižjih predelih. Tekom popoldneva bodo padavine ponehale, še bo oblačno in pihal bo mrzel veter. Popoldne bodo na Kraški planoti tla lahko poledenela.

Oblačno bo s padavinami in sneženjem predvsem v notranjosti Slovenije, padavine bodo popoldne od severovzhoda ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne slabel, na Primorskem pa zmerna do močna burja.

Popoldanske temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.