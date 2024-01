Petek, 19. januarja 2024

Jutri bo še oblačno z obilnimi padavinami po celi deželi. Meja sneženja se bo spustila do 300 metrov nadmorske višine, pihal bo zmeren in mrzel veter iz severovzhoda, ob morju bo začela pihati zmerna do močna burja. Popoldne bodo padavine ponehale, nebo pa bo še oblačno z mrzlim ozračjem. Sneg pričakujemo tudi ponekod na Krasu.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.