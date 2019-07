Petek, 19. julija 2019

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo v hribih več spremenljivosti tudi s plohami in nevihtami, ki se bodo nato širile proti predgorju. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Dopoldne bo precej jasno. Popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19, najvišje dnevne od 24 od 29, na Primorskem do 31 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER