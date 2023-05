Petek, 19. maja 2023

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo bolj spremenljivo vreme; v hribovitem svetu bo oblačnost nekoliko gostejša z možnimi popoldanskimi plohami. Tudi v predgorskem pasu ni povsem izključen kratkotrajen lokalen dež. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo občasno okrepljena na Tržaškem.

Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo povečini šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter. V notranjosti bodo predvsem popoldne in zvečer možne posamezne krajevne plohe.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA