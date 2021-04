Petek, 2. aprila 2021

Dopoldne bo v hribih le rahlo oblačno vreme, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, ponekod bo možna tudi kakšna ploha. V nižinskem pasu bo le rahlo oblačno.

Dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER