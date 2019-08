Vreme bo spremenljivo oblačno in možne bodo nevihte ali plohe.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Hladneje bo, čez dan bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER