Petek, 2. avgusta 2019

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost in možne bodo nevihte ali plohe. Dopoldne bo ob obali pihal severovzhodni veter.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severa razširile nad večji del Slovenije. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 20 do 27, na Primorskem do 29 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER