Dopoldne bo prevladovala zmerna oblačnost. Popoldne bodo verjetne plohe in nevihte, ki se bodo od hribovitega sveta širile proti ravnini in z manjšo verjetnostjo proti obali.

Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.