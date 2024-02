V glavnem bo zmerno do spremenljivo oblačno. Ničta izoterma se bo prehodno nekoliko spustila do nadmorske višine okoli 1500-1800 m, a od popoldneva se bo spet močno dvignila.

Danes bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.