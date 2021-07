Petek, 2. julija 2021

Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se pomika prek Slovenije. V višinah priteka z zahodnimi vetrovi postopno hladnejši zrak.

Prevladovalo bo sončno vreme. V popoldanskem času bo v hribih več spremenljivosti tudi z možnimi krajevnimi plohami ali nevihtami. Ob morju bo dopoldne sprva pihal burin, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER