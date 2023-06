Petek, 2. junija 2023

Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. Od vzhoda priteka nad naše kraje toplejši in razmeroma vlažen zrak.

Na obalnem območju bo zmerno oblačno vreme; drugod bo več spremenljive oblačnosti, zlasti v Predalpah. Pozno dopoldne bodo že možne plohe in kakšna nevihta, ki pa bodo verjetnejše v popoldanskih urah. Na obalnem območju bodo pihali šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA