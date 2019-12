Petek, 20. decembra 2019

Dopoldne bo na vzhodu še možen rahel dež. Čez dan bo v hribih oblačno, po nižinah in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost. Od poznega popoldneva in večera se bodo v Alpah, po nižinah in na obali pojavljale znatne do obilne padavine; lahko tudi zagrmi. V Predalpah, kjer bo snežilo le nad okoli 1800-2000 m bodo padavine zelo obilne. V Alpah pa bo meja sneženja okrog 1400-1600 m. Od večera bo ob morju zapihal okrepljen jugo. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen južni veter.

Na vzhodu bo občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, sprva bo lahko na zahodu tudi še kakšna ploha. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Veter se bo proti večeru krepil.

Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 8, drugod od 11 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER