Oblačno in deževno bo. Padavine bodo zmerne na obali do bolj obilne v hribih. Meja sneženja se bo nekoliko znižala do okoli 1600-1800 m. Na obalnem območju bo pihal okrepljen jugo in morje bo vzvalovano.

Jutri bo v zahodni polovici države pretežno oblačno z nekaj dežja, na vzhodu pa deloma sončno. Še bo toplo za ta čas. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER