Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam postopno spet toplejši in bolj suh zrak.

Povsod po deželi bo pretežno jasno vreme. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo, čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA