Petek, 20. marca 2020

V nižinskem pasu in na obali bo vreme jasno. V hribih pa le zmerno oblačno. Pihali bodo krajevni vetrovi, ki bodo popoldne lahko okrepljeni. Ponoči se bodo v spodnji nižini in na območju lagune pojavljale meglice ali megla.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, topleje bo ponekod v višjih legah ter ob morju, najvišje dnevne pa bodo od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER