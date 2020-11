Petek, 20. novembra 2020

Dopoldne bo prisotna spremenljiva oblačnost tudi z občasnimi padavinami, nad okoli 1000-1200 m pa bo v hribih možno rahlo sneženje. Pihal bo severni do severovzhodni veter. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, okrepljena na obali. Ničta izoterma se bo zvečer naglo spuščala do okrog 800 m nadmorske višine.

Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne pa bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 km/h.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER