Petek, 20. novembra 2020

Ponoči in zjutraj bodo možne krajevne plohe, v hribih nad okoli 1000 m lahko snežne. Čez dan se bo razjasnilo. Ob morju bo pihala okrepljena burja, zvečer se bo ohladilo in ničta izoterma se bo spustila do okrog 800 m nadmorske višine.

Pooblačilo se bo, ponekod bodo manjše padavine. Na Primorskem bo zapihala burja in bo delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter. Zvečer se bo od zahoda pričelo jasniti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER