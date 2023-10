Petek, 20. oktobra 2023

Vreme bo zelo nestanovitno in pretežno oblačno; padavine bodo znatne do obilne, vmes bodo tudi nevihte. Lokalno bo dež zelo obilen. Ob morju bo pihal močan jugo, zvečer pa bo zapihal okrepljen do močan jugozahodnik. Morje bo vzvalovano in plimovanje povišano. V visokogorju bo pihal močan jugozahodnik.

Jutri bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo možne predvsem v zahodni polovici Slovenije. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA