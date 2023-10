Petek, 20. oktobra 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka topel in vlažen zrak.

Vreme bo zelo nestanovitno in pretežno oblačno; padavine bodo znatne do obilne, vmes bodo tudi nevihte. Lokalno bo dež zelo obilen. Ob morju bo pihal močan jugo, zvečer pa bo zapihal okrepljen do močan jugozahodnik. Morje bo vzvalovano in plimovanje povišano. V visokogorju bo pihal močan jugozahodnik.

Na vzhodu bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo povečini pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo sprva možne predvsem v zahodni polovici Slovenije, zvečer pa se bodo okrepile in razširile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA