Petek, 21. aprila 2023

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost tudi s krajevnimi rahlimi padavinami, ki bodo verjetnejše popoldne v hribovitem setu. Predvsem v predalpskem pasu in na vzhodnem pasu bodo možne tudi plohe in kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600-1800 m. Zvečer bo vreme stanovitnejše.

Spremenljivo bo s popoldanskimi plohami, možna bo tudi kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA