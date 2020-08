Jasno do rahlo oblačno bo. Popoldne bo predvsem po nižinah vroče in soparno. Na območju med Karnijo in Predalpami bo lahko nekaj več oblačnosti.

Jasno bo, dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER