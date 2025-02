Petek, 21. februarja 2025

Nad severnim Atlantikom je globok ciklon, vremenske motnje potujejo proti vzhodu čez severno Evropo. Nad preostalo Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v nižjih zračnih plasteh zadržuje hladen in suh zrak, višje pa doteka toplejša zračna masa.

V Alpah bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Več oblačnosti bo dopoldne. Drugod bo le rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu se bo pojavljalo izrazito temperaturno kolebanje; po nižinah bo dopoldne zmrzovalo, dnevne temperature pa bodo kar prijetne. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2300 m.

Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem v severovzhodnih krajih bo občasno nekoliko bolj oblačno. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo pihal južni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -12, na Primorskem od -5 do 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.