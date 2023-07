Nestanovitno bo. Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost. Več sončnega vremena bo na obalnem območju. Možne bodo plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne in zvečer. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Jutri kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA