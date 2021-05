Petek, 21. maja 2021

Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki se postopno širi tudi nad naše kraje. Z vetrovi severnih smeri k nam priteka toplejši in bolj suh zrak.

Dopoldne bo na vseh območjih sprva pretežno oblačno vreme; čez dan bo po nižinah in na obali prevladovalo zmerno do spremenljivo oblačno, v hribih bo oblačnost gostejša in predvsem v Predalpah bo popoldne lahko rahlo deževalo. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo po nekaterih nižinah nastala megla. Pihati bo začel jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER