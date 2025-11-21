Petek, 21. novembra 2025

Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje, ki se razteza od Skandinavije do severnega Sredozemlja. Z jugozahodnimi vetrovi doteka v višinah nad naše kraje vlažen in prehodno nekoliko toplejši zrak.

Danes bo oblačno, pojavljale se bodo rahle do zmerne padavine, ki bodo bolj verjetne v dopoldanskih urah. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 m. Na obali in na vzhodu bo pihala okrepljena burja, ki bo lahko tudi močna na Tržaškem.

Danes bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod deloma snežilo, deloma deževalo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.