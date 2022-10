Petek, 21. oktobra 2022

Prevladovalo bo spremenljivo do bolj oblačno vreme, tekom dneva se bo oblačnost gostila. Na obalnem področju bo pihal zmeren do južni veter, v visokogorju pa okrepljen jugozahodnik.

Zmerno do pretežno oblačno bo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA