Petek, 22. aprila 2022

Jutri bo oblačno z zmernimi padavinami, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 m, lahko nekoliko nižje v Julijcih. Popoldne bodo padavine ponehale in na obalnem območju in v nižinskem pasu se bo lahko delno razjasnilo. Ob morju in v Trstu bo sprva pihala okrepljena burja, ki pa bo popoldne slabela.

Jutri bo dež od juga zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER