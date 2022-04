Petek, 22. aprila 2022

Dopoldne bo oblačno z v glavnem znatnimi padavinami; v Alpah bodo padavine zmerne, nad okoli 1500 m bo snežilo. Tekom popoldneva in proti večeru bodo padavine slabele in postopoma ponehale. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obali sprva okrepljene jakosti, popoldne pa bo slabela.

Oblačno in deževno bo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER