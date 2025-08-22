Petek, 22. avgusta 2025

Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje z vremensko fronto. Nad našimi kraji se zadržuje vlažen in nestabilen zrak. Dopoldne bo hladna fronta prešla naše kraje.

Ponoči bodo na obali in v nižini možni nalivi in nevihte. Dopoldne se bo vreme izboljšalo. Popoldne se bodo v hribih pojavili nalivi in nevihte, ki bodo zvečer prizadele tudi nižino.

Danes pozno dopoldne bo dež povsod ponehal. Popoldne se bo razjasnilo, predvsem na zahodu ni izključena kakšna manjša ploha. Ponekod bo pihal severni veter.