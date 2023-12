Petek, 22. decembra 2023

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo; v hribih bo pretežno oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo verjetnejše in pogostejše v Alpah, kjer bo meja sneženja nad okoli 1000 m, v Predalpah pa nad 1500 m, kjer pa bodo padavine le rahle in občasne. Napoved je delno negotova.

Danes bo sprva oblačno. V severni polovici Slovenije bo možen rahel dež, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške lahko zjutraj nastane poledica. Popoldne se bo na zahodu in jugu delno razjasnilo.

Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih malo pod 0, najvišje dnevne od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA