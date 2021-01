Petek, 22. januarja 2021

Pretežno oblačno bo z zmernimi padavinami na obali; v nižinskem pasu bo dež znaten do obilen a tudi s prekinitvami. V hribih bodo padavine obilnejše; meja sneženja bo sprva na nadmorski višini 800 - 1000 m nato se bo v Predalpah prehodno dvigovala do 1600 m. V visokogorju in na obali bo pihal okrepljen južni veter, zlasti zvečer.

Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 1100 - 1400 m nadmorske višine. Popoldne bo na vzhodu dež prehodno ponehal, oblaki se bodo trgali. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER